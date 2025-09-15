Dieses Jahr war brachte der August mehr Solareinstrahlung als der Juli. Besonders oft schien die Sonne in der Mitte Deutschlands mit einem Maximum im Raum Mannheim. Im August 2025 lag die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland bei 158 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienst (DWD) hervor. Das ist deutlich mehr als das Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das der DWD für den Monat August mit 137 Kilowattstunden pro Quadratmeter ermittelt hat. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
