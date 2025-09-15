Anzeige
Mehr »
Montag, 15.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie meldet Mega-Deal: Nokia & Ericsson an Bord!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
15.09.2025 16:30 Uhr
143 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Jörg Held (ETHENEA): Die Fed vor einem Wendepunkt: Vorzeichen der September-Sitzung

15.09.2025 -

Ein bröckelnder Arbeitsmarkt, stabile Inflationserwartungen und der zunehmende politische Druck deuten darauf hin, dass die Federal Reserve (Fed) bei ihrer bevorstehenden September-Sitzung einen entscheidenden Kurswechsel vollziehen wird, erklärt Jörg Held, Head of Portfolio Management bei ETHENEA Independent Investors S.A. Eine Zinssenkung erscheint unausweichlich.

"In seiner Rede in Jackson Hole hat Jerome Powell Ende August betont, dass die Fed die Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt höher bewertet als die Aufwärtsrisiken für die Inflation. Nun wird der Zustand des Arbeitsmarktes zum Hauptgrund für eine bevorstehende geldpolitische Lockerung. Die US-Wirtschaft zeigte im August 2025 erstmals seit Längerem einen Beschäftigungsrückgang, was deutliche Risse im Fundament des Arbeitsmarktes offenbart. In Kombination mit einer auf 4,3 Prozent gestiegenen Arbeitslosenquote dürfte dies die Fed höchstwahrscheinlich zu einer Zinssenkung veranlassen.

Arbeitsmarkt kritisch, Inflation unter Kontrolle

Die jüngsten Inflationsdaten zeigen zwar einen leichten Anstieg, liegen jedoch im Rahmen der Erwartungen. Marktteilnehmer sehen dies eher als vorübergehenden Effekt denn als nachhaltigen Trend. Für die Fed bedeutet dies, dass sie keinen zusätzlichen Handlungsdruck verspürt, die Zinsen aggressiv zu erhöhen. Stattdessen kann sie ihren Kurs gradueller Zinssenkungen beibehalten, ohne ihre Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Inflation zu gefährden.

Ausblick: Beginn eines Lockerungszyklus

Eine Zinssenkung im September könnte den Auftakt zu einem neuen Lockerungszyklus markieren. Der Markt rechnet derzeit mit einem Rückgang des Leitzinses auf unter 3 Prozent bis Ende 2026. Dieser Erwartungshorizont ist nicht zuletzt politisch geprägt: Seit der Rückkehr Donald Trumps ins Präsidentenamt ist der Druck auf die Fed massiv gewachsen, frühzeitig Impulse für Wachstum und Beschäftigung zu setzen. Zudem endet Jerome Powells Amtszeit im Mai 2026 - ein von Trump ernannter Nachfolger dürfte den Kurs weiterer Zinssenkungen wahrscheinlich verstärken.

Neuordnung der Prioritäten

Die anstehende September-Sitzung könnte somit als jener Moment in die geldpolitische Geschichte eingehen, an dem die Fed ihre Prioritäten neu ordnete: weg von der alleinigen Inflationsbekämpfung, hin zu einer aktiveren Stützung des Arbeitsmarktes. Die Inflationsrisiken halten wir derzeit für überschätzt und erwarten eine fortgesetzte Lockerung der Geldpolitik in den kommenden zwei Jahren."

Über ETHENEA

ETHENEA bietet eine vielfältige Auswahl an attraktiven Anlagemöglichkeiten für unterschiedliche Anlegerprofile: risikominimiert, ausgewogen und aktienfokussiert.

Attraktive Renditen in jeder Marktphase zu erwirtschaften, bestimmt wesentlich die Anlagephilosophie der Ethna Funds. Diesen Anspruch setzt das Fondsmanagement durch aktives Risikomanagement und eine flexible Asset Allokation über verschiedene Sektoren und Anlageklassen konsequent um.

ETHENEA möchte einen Beitrag leisten und verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlagelösungen anbieten. Daher sind ESG-Kriterien ein wichtiger Bestandteil der Investmentprozesse aller Ethna Funds (Artikel 8 SFDR).

Weitere Informationen sowie rechtliche Hinweise finden Sie unter ethenea.com.

Pressekontakt Corinna Kläsener Edelman Smithfield T +49 (0) 221 828 281 49 TeamEthenea@edelmansmithfield.com

Hinweise an die Redaktionen: Diese Information richtet sich an Journalisten in ihrer beruflichen Funktion und ist nicht als finanzielle Empfehlung gedacht. Die hierin enthaltenen Informationen einschließlich Meinungsäußerungen dienen ausschließlich Informationszwecken und werden unter der Voraussetzung gegeben, dass es sich nicht um eine Empfehlung oder Anlageberatung handelt.

PRESSEMITTEILUNG - kein offizielles Dokument

Trotz größtmöglicher Sorgfalt wird kein Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen übernommen. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch deren Mitarbeiter oder Organe können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung der Inhalte aus diesem Dokument oder in sonstigem Zusammenhang mit diesem Dokument mittelbar oder unmittelbar entstanden sind. Die Angaben im Dokument sind keine Aufforderung, Empfehlung oder Angebot zum Kauf/Verkauf von Fondsanteilen und ersetzen keine individuelle Beratung. Verbindliche Grundlage für einen Anteilserwerb sind ausschließlich die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter/PRIIPs-KIDs, Halbjahres- und Jahresberichte) in deutscher Sprache, erhältlich unter www.ethenea.com, bei der Verwahrstelle, den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen sowie bei der Vertreterin in der Schweiz. Übersetzungen dienen nur der Information, rechtlich maßgeblich ist allein die deutsche Fassung. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsverträge und Zulassungen beenden. Ergänzende rechtliche Hinweise und die Anlegerrechte finden Sie in deutscher und englischer Sprache auf www.ethenea.com/de-de/...shinweise/. Bei Veröffentlichung muss die veröffentlichende Stelle (Redaktion der Zeitung bzw. zugehörige oder beauftragte Dritte, Website, Podcast etc.) erforderliche Disclaimer und Rechtshinweise beifügen.

Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025) Alle Rechte vorbehalten.

© 2025 Asset Standard
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.