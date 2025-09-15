Datum der Anmeldung:
12.09.2025
Aktenzeichen:
B5-63/25
Unternehmen:
Ball Corporation, Broomfield, Colorado (USA) mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an Benepack Belgium, Genk (BE) sowie Benepack Hungary Korlátolt Felelosségu Táraság (KFT), Makó (HUN)
Produktmärkte:
Getränkedosen
12.09.2025
Aktenzeichen:
B5-63/25
Unternehmen:
Ball Corporation, Broomfield, Colorado (USA) mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an Benepack Belgium, Genk (BE) sowie Benepack Hungary Korlátolt Felelosségu Táraság (KFT), Makó (HUN)
Produktmärkte:
Getränkedosen
© 2025 Bundeskartellamt