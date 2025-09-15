In seinem wöchentlichen Update für pv magazine bietet OPIS, ein Unternehmen der Dow-Jones-Gruppe, einen Überblick über die jüngsten Preisbewegungen in der globalen Photovoltaik-Branche. Die Verkaufspreis ab Verschiffungshafen (FOB-Preise) für Topcon-Solarzellen im M10-Format stiegen in China in der letzten Woche um 1,04 Prozent auf 0,0387 US-Dollar je Watt, wobei die Preisangaben laut dem am 9. September veröffentlichten OPIS Global Solar Markets Report zwischen 0,0362 und 0,0401 Dollar lagen. Die Preise für Topcon-Zellen sind seit dem Tiefstand Anfang Juli um 24,4 Prozent gestiegen. Branchenquellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland