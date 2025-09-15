© Foto: Arda Kucukkaya - AnadoluDie Tesla-Aktie macht zum Wochenstart da weiter, wo sie am Freitag aufgehört hat. Mit kräftigen Kursgewinnen. CEO Elon Musk kauft im großen Stil eigene Aktien und setzt damit ein Zeichen. Die Tesla-Aktie steigt zum US-Handelsstart am Montag um rund 6 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass CEO Elon Musk vergangene Woche erstmals seit 2020 wieder im großen Stil eigene Aktien gekauft hat. Laut einer Börsenmeldung erwarb Musk am Freitag 2,57 Millionen Tesla-Papiere im Wert von knapp 1 Milliarde US-Dollar - zu Preisen zwischen 372,37 und 396,54 US-Dollar je Aktie. Dass Musk sich derart massiv mit eigenen Aktien eindeckt, wird von Investoren als Vertrauensbeweis gewertet. Zuvor hatte er zuletzt …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE