Die Tesla-Aktie zieht am Montag deutlich um +7% an. Hinter dem Kurssprung steckt einmal mehr Elon Musk. Der reichste Mann der Welt überrascht mit einem massiven Kauf der Papiere. Sollten es ihm Anleger gleichtun? Elon Musk kauft plötzlich Elon Musk hat am Montag für Aufsehen bei den Anlegern von Tesla gesorgt. Der CEO des E-Autobauers hat überraschend 2.568.732 Aktien des Unternehmens in verschiedenen Transaktionen, in einer Preisspanne von 371,38 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
