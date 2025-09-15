Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Abgaben in die neue Woche gestartet. Insbesondere schwache Pharmaschwergewichte belasteten die hiesigen Aktienindizes. Bei den Anlegern steht in der laufenden Woche die erwartete Lockerung der US-Geldpolitik im Fokus. Angesichts jüngster Signale einer Abschwächung des Arbeitsmarktes wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend die Zinsen um mindestens 0,25 Prozentpunkte senken wird. Auch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab