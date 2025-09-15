London/Paris/Zürich - Der EuroStoxx50 hat am Montag an sein deutliches Wochenplus angeknüpft. Rückenwind lieferten die freundlich gestarteten US-Börsen. Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung am Dienstag und Mittwoch die Zinsen um mindestens 0,25 Prozentpunkte senken wird, um den schwächelnden Arbeitsmarkt und die Wirtschaft insgesamt anzukurbeln. Der Leitindex der Eurozone gewann 0,92 Prozent auf 5.440,40 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
