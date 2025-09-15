Wie LSEG heute mitteilte, hat das Unternehmen seine Plattform Digital Markets Infrastructure (DMI) für private Fonds in Betrieb genommen und die erste Transaktion über diese Plattform abgewickelt.

DMI, das auf Microsoft Azure basiert, bietet Blockchain-gestützte Skalierbarkeit und mehr Effizienz für den gesamten Lebenszyklus von Vermögenswerten von der Emission über die Tokenisierung und den Vertrieb bis hin zur Abrechnung und Verwaltung von Vermögenswerten verschiedener Anlageklassen im Nachhandel. LSEG wird die Kompatiblität seiner Plattform mit den aktuellen Marktlösungen im Bereich der Distributed-Ledger-Technologie, aber auch herkömmlichen Finanzlösungen gewährleisten und eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen der Gruppe einschließliche Workspace in vollem Umfang nutzen.

DMI wurde in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt und steht im Einklang mit dem Ziel von LSEG, als erste globale Börsenorganisation Kunden während des gesamten Finanzierungsprozesses zu unterstützen, parallel zu den sonstigen Initiativen der Gruppe wie dem Private Securities Market. Private Fonds profitieren als erste Anlageklasse von der DMI-Plattform. Die Ausweitung auf weitere Anlageklassen ist geplant.

DMI verfolgt eine offene und interoperable Philosophie. Es führt Teilnehmer aus allen Bereichen des internationalen Marktes zusammen, um den Vertrieb zu erweitern, Kapital aufzunehmen, die Liquidität zu verbessern und Vermögenswerte in einem vertrauenswürdigen und regulierten Umfeld zu verwalten.

Die DMI-Plattform basiert auf Microsoft Azure, was ihre Skalierbarkeit und Resilienz zusätzlich erhöht. Das Design beschleunigt Innovationen und garantiert zugleich ein hohes Maß an Sicherheit. LSEG und Microsoft werden ihre Kooperation zur Entwicklung und Skalierung der Plattform fortsetzen.

Als Teil des Einführungsangebots werden private Fonds auf der DMI-Plattform für Workspace-Nutzer im Rahmen ihres alltäglichen Workflows auffindbar sein. Dadurch können General Partner auf einer Plattform, die diese Investoren bereits nutzen, mit einer großen Zahl professioneller Investoren interagieren, die ihrerseits neue Investitionsmöglichkeiten auf dem privaten Markt entdecken, analysieren und wahrnehmen können.

MembersCap und Archax wurden als erste Kunden für die Plattform gewonnen. Mit MembersCap wurde die erste Transaktion durchgeführt, wobei MembersCap als General Partner des MCM Fund 1 erfolgreich eine Primärfinanzierung durchführte und Archax als Nominee für eine große Web-3-Foundation fungierte. Auch EJF Capital ist als Early Adopter eingestiegen, und eine Auswahl ihrer Fonds wird in Kürze auf der Plattform verfügbar sein.

Dr. Darko Hajdukovic, Head of Digital Markets Infrastructure, LSEG, erklärt: "Auf privaten Märkten besteht ein hoher Optimierungsbedarf bei vielen Prozessen. Bei LSEG setzen wir uns dafür ein, den Zugang zu privaten Märkten wesentlich zu vereinfachen, indem wir Arbeitsabläufe optimieren, den Vertrieb verbessern und Liquidität schaffen. Dies wollen wir erreichen, indem wir kontinuierlich mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, um die Effizienz und Konnektivität sowohl für digitale als auch für herkömmliche Vermögenswerte zu verbessern. Die Aufnahme unserer ersten Kunden und diese erste Transaktion sind wichtige Meilensteine, die den Bedarf an einer durchgängigen, interoperablen und regulierten DLT-Infrastruktur für Finanzmärkte verdeutlichen. Die Rolle von LSEG als Marktorganisator kann eine erhebliche Skalierung von digitalen Vermögenswerten ermöglichen und bedeutende Veränderungen bewirken."

Bill Borden, Corporate Vice President, Worldwide Financial Services, Microsoft, betont: "Die Zusammenarbeit von Microsoft mit LSEG im Bereich der digitalen Marktinfrastruktur (DMI) liefert ein eindrucksvolles Beispiel für die Innovationskraft, die unsere strategische Partnerschaft vorantreibt. Zusammen gestalten wir die Zukunft der globalen Finanzwelt und befähigen unsere Kunden, neue Chancen zu erschließen und nachhaltige Veränderungen anzustoßen."

Über LSEG:

LSEG (London Stock Exchange Group) ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzmarktinfrastrukturen und -daten und erfüllt eine wichtige soziale und wirtschaftliche Funktion im globalen Finanzsystem.

Mit unserem offenen Ansatz, unserer anerkannten Expertise und unserer globalen Reichweite helfen wir unseren Kunden und ihren Gemeinschaften, nachhaltig zu wachsen und ihre Resilienz zu stärken. Wir sind engagierte Partner mit langjähriger Erfahrung, fundiertem Know-how und globaler Präsenz in den Bereichen Daten und Analysen, Indizes, Kapitalbildung sowie Handelsabwicklung, Clearing und Risikomanagement verschiedener Anlageklassen.

LSEG hat seinen Sitz in Großbritannien und ist in 65 Ländern in EMEA, Nordamerika, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Wir beschäftigen weltweit mehr als 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon mehr als die Hälfte im asiatisch-pazifischen Raum.

Das Tickersymbol von LSEG ist LSEG.

