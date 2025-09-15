© Foto: diy13 - stock.adobe.comNovartis sichert sich exklusive Rechte von Monte Rosa. Der Milliarden-Deal treibt die Aktie um 65 Prozent nach oben und stärkt das Immunologie-Portfolio.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat am Montag ein umfassendes Lizenzabkommen mit Monte Rosa Therapeutics geschlossen. Das Paket hat ein potenzielles Volumen von bis zu 5,7 Milliarden US-Dollar. Monte Rosa erhält zunächst eine Vorauszahlung von 120 Millionen US-Dollar. Zusätzlich sieht die Vereinbarung erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen sowie Umsatzbeteiligungen vor, die das Gesamtvolumen auf die genannte Summe steigern können. Kursrally nach Bekanntgabe Die Nachricht löste einen starken Kursanstieg aus. Die Aktie von Monte Rosa …Den vollständigen Artikel lesen ...
