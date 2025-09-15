Laut dem Finanzportal finanzen.net gibt es zwei Halteempfehlungen für die Aktie, der durchschnittliche Zielkurs liegt bei 142,00 Euro rund 40 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Heute ist die Hochtief-Aktie ISIN: DE0006070006 mit einem Tagesgewinn von 2,23 Prozent am Handelsplatz Xetra in die neue Handelswoche gestartet und hat mit einem Kurs von 239,80 Euro im Tagesverlauf zum vierten Mal in Folge ein neues Allzeithoch geschafft. Die Hochtief-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS