Laut dem Finanzportal finanzen.net gibt es zwei Halteempfehlungen für die Aktie, der durchschnittliche Zielkurs liegt bei 142,00 Euro rund 40 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Heute ist die Hochtief-Aktie ISIN: DE0006070006 mit einem Tagesgewinn von 2,23 Prozent am Handelsplatz Xetra in die neue Handelswoche gestartet und hat mit einem Kurs von 239,80 Euro im Tagesverlauf zum vierten Mal in Folge ein neues Allzeithoch geschafft. Die Hochtief-Aktie ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.