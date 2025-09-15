© Foto: Google GeminiÜber viele Jahre hinweg haben Anlegerinnen und Anleger von Visa starke Überrenditen erzielt. Die Zeichen dafür, dass es damit jetzt zu Ende ist, nehmen zu. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Visa Eine der in den vergangenen Jahren zuverlässigsten US-Aktien war der Zahlungsabwickler Visa. Das Unternehmen profitierte von seiner großen, auch internationalen Marktdurchdringung, anhaltend hohen Verbraucherausgaben und einer starken Reiseaktivität. Dadurch gelang gegenüber dem Gesamtmarktindex S&P 500 eine signifikante Überrendite, welche durch ein überdurchschnittliches Dividendenwachstum unterstützt wurde. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) lag in den vergangenen 10 …Den vollständigen Artikel lesen ...
