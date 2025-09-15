JPMorgan und Goldman Sachs sehen ein nachlassendes Kaufinteresse bei Nvidia. Daten von JPMorgan zufolge kauften Privatanleger in den vergangenen Tagen zwar noch immer Aktien des KI-Lieblings im Wert von über 1,2 Milliarden US-Dollar, doch das tägliche Volumen schrumpfte rasant. Am 28. August lagen die Käufe noch bei 444 Millionen US-Dollar, am Dienstag bei 146 Millionen und am Mittwoch nur noch bei 75 Millionen. Parallel dazu fiel die Nvidia-Aktie im letzten Monat um mehr als 5 Prozent, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
