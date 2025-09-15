Anzeige
Montag, 15.09.2025
Diese Aktie meldet Mega-Deal: Nokia & Ericsson an Bord!
WKN: 543900 | ISIN: DE0005439004 | Ticker-Symbol: CON
Xetra
15.09.25 | 17:35
72,56 Euro
+1,06 % +0,76
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
Dow Jones News
15.09.2025 23:03 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.726 Pkt - Conti etwas fester

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.726 Pkt - Conti etwas fester

DOW JONES--Der nachbörsliche Handel am Montag ist äußerst ruhig verlaufen. Vor dem für Mittwoch erwarteten Zinsentscheid hielten sich die Anleger zurück, wie es hieß. Dazu kam eine extrem dünne Nachrichtenlage.

Die Aktie von Continental zeigte sich am Abend 0,3 Prozent höher. Indexbetreiber Stoxx hatte mitgeteilt, dass im Zuge der Abspaltung der Conti-Sparte Aumovio deren Aktien am 18. September für einen Tag in den DAX aufgenommen würden. Der Index werde an diesem einen Tag auf Basis von 41 Titeln berechnet. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.726    23.749   -0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 16:30 ET (20:30 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
