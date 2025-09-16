Künstliche Intelligenz ist mehr als ein Hype, sie entwickelt sich zum zentralen Innovationstreiber unserer Zeit. Ob Industrie, Medizin, Mobilität oder Finanzwesen. In nahezu allen Branchen verändert die Technologie Prozesse, steigert Effizienz und schafft neue Geschäftsmodelle. Unternehmen, die früh auf KI setzen, sichern sich klare Wettbewerbsvorteile. Für Investoren eröffnet sich zugleich ein Zukunftsmarkt mit enormem Potenzial. Doch trotz der rosigen Aussichten ist auch hier Stock Picking gefragt, denn viele Unternehmen weisen eine eklatante Überbewertung aus.Den vollständigen Artikel lesen ...
