Macquarie sieht Broadcom dank dominanter Spezialchips und wachsendem Softwaregeschäft auf Kurs für starkes Wachstum und neue Höchststände.Der Halbleiterriese Broadcom könnte nach Ansicht der Investmentbank Macquarie vor einer weiteren Rallye stehen. Analyst Arthur Lai stufte den Hersteller von Spezialchips erstmals mit "Outperform" ein und setzte ein Kursziel von 420 US-Dollar für die kommenden zwölf Monate - das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 17 Prozent. Spezialchips als Wachstumstreiber Broadcom-Aktien haben im bisherigen Jahresverlauf bereits um 55 Prozent zugelegt. Trotz der hohen Bewertung - 53-faches erwartetes KGV gegenüber 29,6 im PHLX Semiconductor Index - sieht
