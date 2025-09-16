Anzeige / Werbung

BioNxt mischt gerade Big Pharma auf. Die Ankündigung, die Abnehmspritze Ozempic durch einen oralen Schmelzfilm zu ersetzen, weckt erneut Kursfantasie.

Denn wie bei Multiple Sklerose will man auch bei Adipositas einen Milliardenmarkt aufmischen. Für die kommenden Monate sind weitere spannende operative News zu erwarten. Wichtige Patente sind bereits vorhanden. Dabei ist das kanadisch-deutsche Biowissenschaftsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 100 Mio. CAD alles andere als teuer - auch nicht für Big Pharma. Die großen Konzerne werden sich die Entwicklung von BioNxt in den kommenden Monaten sicher sehr genau ansehen. Bis dahin sollte die Aktie deutlich höher stehen.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Aktie vor nächstem Kurssprung

Die Aktie von BioNxt hat in den vergangenen Wochen ihre Stärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Von 0,35 EUR Ende Juli startete das Papier innerhalb kurzer Zeit eine fulminante Rally bis auf 0,66 EUR, ehe eine gesunde Konsolidierung auf aktuell 0,53 EUR einsetzte. Technisch und fundamental betrachtet könnte die Ruhephase nun beendet sein, denn die Ausgangslage für den nächsten Kursschub ist gegeben.

Nach dem Rücksetzer sollte die Kursrally neuen Schwung bekommen. Quelle: LSEG vom 15.09.2025



Innovationen für neue Wirkstoffformate

Was macht das deutsch-kanadische Unternehmen so spannend? BioNxt entwickelt moderne Verabreichungssysteme, die Patienten den Zugang zu Medikamenten erleichtern und gleichzeitig deren Wirksamkeit verbessern sollen. Neben transdermalen Pflastern und klassischen Tabletten liegt der Fokus besonders auf oralen Schmelzfilmen, die sich direkt im Mund auflösen und so eine schnelle Aufnahme ermöglichen. Auch die Idee, Chemotherapeutika gezielt am Tumor freizusetzen, unterstreicht den patientenzentrierten Ansatz. Ziel ist es, Nebenwirkungen zu verringern und die Therapietreue zu erhöhen - ein entscheidender Punkt bei chronischen Erkrankungen. Mit dieser Strategie und einer konsequenten Absicherung über internationale Patente positioniert sich BioNxt in Wachstumsmärkten.

Ozempic schmelzen statt spritzen

Jüngstes Projekt von BioNxt Solutions ist die Arbeit an einer Schmelzfilmformulierung von Semaglutid. Der Wirkstoff ist Kern von Novo Nordisks Blockbustern Ozempic und Wegovy gegen Adipositas und Diabetes, die Milliardenumsätze erzielen - Tendenz weiter steigend. Ziel von BioNxt ist es, eine orale Darreichungsform zu entwickeln, die den Wirkstoff über die Mundschleimhaut aufnimmt und damit Spritzen ersetzt. Gelingt dieser Schritt, könnte schon bald ein Patent folgen - ein Meilenstein, der das Unternehmen für Partnerschaften mit Branchengrößen oder gar Übernahmen attraktiv macht. Der Zeitpunkt ist günstig: Derzeit dominieren Novo Nordisk und Eli Lilly, doch die Nachfrage übersteigt die Produktionskapazitäten deutlich. Der Markt für Adipositas-Medikamente ist längst noch nicht gesättigt. Laut Analysten könnte die Branche bis Ende des Jahrzehnts rund 150 Mrd. USD umsetzen. Nahezu alle Präparate müssen injiziert werden - ein Hindernis für viele Patienten. Eine einfach einzunehmende, wirksame Schmelzfilmvariante könnte deshalb die Therapiebereitschaft deutlich steigern und BioNxt als innovativen Player in einem der lukrativsten Pharmasegmente positionieren.

Zuletzt gleich mehrere Meilensteine erreicht

Doch BioNxt hat noch weitere spannende Projekte in der Pipeline. Dort wurden über den Sommer hinweg gleich mehrere Meilensteine erreicht. Ende Juli wurde ein Prototyp des Leitkandidaten BNT23001 vorgestellt - eine Cladribin-Schmelzfilmformulierung gegen Multiple Sklerose. Erste Tests bestätigten eine gleichmäßige Qualität, schnelle Zerfallszeiten und stabile Wirkstoffbeladung. Besonders für MS-Patienten, die häufig unter Schluckstörungen leiden, könnte das einen entscheidenden Unterschied machen. Kurz darauf meldete BioNxt bedeutende Fortschritte im Patentwesen: Sowohl das Europäische Patentamt als auch die Eurasische Organisation bestätigten zentrale Schutzrechte der Technologie. Parallel läuft ein beschleunigtes Verfahren in den USA, das bereits innerhalb eines Jahres zu einer Erteilung führen könnte. Flankiert wird dies von einem Plattform-Patent, das die Schmelzfilmtechnologie weit über Cladribin hinaus absichert. Mit Blick auf die kommenden Monate erwartet das Management präklinische Daten sowie weitere Partnerschaften, die das Fundament für die klinische Entwicklung und den Markteintritt stärken sollen.

Fazit: Neue Kursrally und Übernahmefantasie

BioNxt Solutions hat sich mit seinen innovativen Schmelzfilm-Technologien in eine Position gebracht, die das Unternehmen für Anleger und potenzielle Partner gleichermaßen spannend macht. Während die Entwicklung einer oralen Variante von Ozempic für Schlagzeilen sorgt, zeigen die Fortschritte bei der MS-Therapie mit Cladribin und die gesicherte Patentstrategie, dass BioNxt über ein belastbares Fundament verfügt. Mit einer vergleichsweise niedrigen Bewertung und gleich mehreren Projekten in Wachstumsmärkten könnte die Aktie schon in naher Zukunft von weiteren Meilensteinen profitieren - und Big Pharma dürfte sehr genau hinschauen.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.esg-aktien.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.esg-aktien.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Fabian Lorenz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.esg-aktien.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA0909741062