Zürich - Die Rental Home Market Price Analysis des Immobilienportals newhome und des Swiss Real Estate Instituts untersucht die Entwicklung von Wohnungsmieten in der Schweiz: Die Angebotsmieten sind in der Berichtsperiode vom 1. Juli 2024 bis Ende Juni 2025 gegenüber der Vorperiode im Durchschnitt um 2.4 % gestiegen. Der Anstieg liegt damit deutlich über der Inflation von 1.1 %. In den sechs untersuchten Regionen ist der Anstieg in der tiefpreisigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab