The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.09.2025
ISIN Name
XS1795261822 NATWEST GROUP 18/26 FLR
DE000DW6C8N0 DZ BANK IS.A2210
GB00BN4HT335 INDIVIOR PLC DL 0,50
CA233852AG75 DAIML.TRUCK. 22/25
DE000CZ40MC5 COBA MTN 17/25
USP5R6DPAB67 ITAU UNIB. 18/UND.FLR
XS1881533563 IREN 18/25 MTN
USU9029YAF70 UBER TECHNO. 20/28 REGS
XS1684258137 LB HESS.-THUER.MTN 17/25
US093662AG97 BLOCK FINANCIAL 15/25
XS1577951715 ASAHI GROUP HDLS 17/25
XS1684385161 SOFTBANK GROUP 17/25
FR0013365285 ENGIE 18/25 MTN
DE000HV2ARH0 UC-HVB S.2019 19/25VAR
PTPBTXGE0042 PORTUGAL 24/25 ZO
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.09.2025
ISIN Name
XS1795261822 NATWEST GROUP 18/26 FLR
DE000DW6C8N0 DZ BANK IS.A2210
GB00BN4HT335 INDIVIOR PLC DL 0,50
CA233852AG75 DAIML.TRUCK. 22/25
DE000CZ40MC5 COBA MTN 17/25
USP5R6DPAB67 ITAU UNIB. 18/UND.FLR
XS1881533563 IREN 18/25 MTN
USU9029YAF70 UBER TECHNO. 20/28 REGS
XS1684258137 LB HESS.-THUER.MTN 17/25
US093662AG97 BLOCK FINANCIAL 15/25
XS1577951715 ASAHI GROUP HDLS 17/25
XS1684385161 SOFTBANK GROUP 17/25
FR0013365285 ENGIE 18/25 MTN
DE000HV2ARH0 UC-HVB S.2019 19/25VAR
PTPBTXGE0042 PORTUGAL 24/25 ZO
