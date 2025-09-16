The following instruments on XETRA do have their first trading 16.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.09.2025
Aktien
1 KYG0567U1278 Arqit Quantum Inc.
2 CA49752E1060 Kirkstone Metals Corp.
3 US9618843018 Next Technology Holding Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3130166849 Carrier Global Corp.
2 XS3148179230 Cullinan Holdco SCSp
3 US02043QAC15 Alnylam Pharmaceuticals Inc.
4 US92940WAE93 Wix.com Ltd.
5 FR001400YYJ0 Amundi Finanzen.net MSCI World UCITS ETF
6 IE00032YLFR3 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced US UCITS ETF EUR
7 IE000V3AQGW3 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced US UCITS ETF USD
8 IE0002DDYPW4 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF EUR
9 IE0009WYJCP8 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF USD
10 LU2993394241 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced € Corporate Bond UCITS ETF
11 LU2993397939 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF
12 LU2993401392 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF
13 LU2993402101 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Europe UCITS ETF
14 LU3079566835 UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR Acc
15 LU3079566918 UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR Dis
16 LU3079567056 UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR Acc
17 LU3079567130 UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR Dis
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.09.2025
Aktien
1 KYG0567U1278 Arqit Quantum Inc.
2 CA49752E1060 Kirkstone Metals Corp.
3 US9618843018 Next Technology Holding Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3130166849 Carrier Global Corp.
2 XS3148179230 Cullinan Holdco SCSp
3 US02043QAC15 Alnylam Pharmaceuticals Inc.
4 US92940WAE93 Wix.com Ltd.
5 FR001400YYJ0 Amundi Finanzen.net MSCI World UCITS ETF
6 IE00032YLFR3 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced US UCITS ETF EUR
7 IE000V3AQGW3 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced US UCITS ETF USD
8 IE0002DDYPW4 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF EUR
9 IE0009WYJCP8 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF USD
10 LU2993394241 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced € Corporate Bond UCITS ETF
11 LU2993397939 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF
12 LU2993401392 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF
13 LU2993402101 BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Europe UCITS ETF
14 LU3079566835 UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR Acc
15 LU3079566918 UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR Dis
16 LU3079567056 UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR Acc
17 LU3079567130 UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR Dis
