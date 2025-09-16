Bern - Die Wettbewerbskommission Weko stellt eine Folgeuntersuchung gegen die Swisscom wegen der Vernetzung von Unternehmensstandorten über Breitband ein. Dies ist die Folge eines Bundesgerichtsurteils vom April 2024, das einen Weko-Entscheid aufgehoben hat. Die Weko hatte in einem ersten Verfahren der Swisscom eine Busse von 7 Millionen Franken auferlegt, weil der «Blaue Riese» bei der Vernetzung von Postfilialen mit Breitbandanschlüssen seine marktbeherrschende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab