Zürich - Trotz CS-Untergang: Der Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung, Marcel Rohner, sieht den Schweizer Finanzplatz noch immer gut aufgestellt. «Von einem Bedeutungsverlust kann keine Rede sein», sagte er in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» (Dienstagausgabe). Singapur und Hongkong seien zwar wichtige Konkurrenten. «Den Rang ablaufen werden sie uns aber nicht», so Rohner. Denn die Schweiz verfüge noch immer über Vorteile. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab