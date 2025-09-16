© Foto: Patrick Pleul/dpa

Die Tesla-Aktie hat zum Wochenstart kräftig zugelegt. Grund ist nicht nur ein Aktienkauf von Elon Musk im Wert von über einer Milliarde US-Dollar, sondern auch ein bullisher Analystenkommentar.Wedbush Securities bekräftigte am Montag seine Outperform-Bewertung und hob die mittelfristigen Chancen des Elektroautoherstellers hervor. "Tesla ist in einer Poleposition, um eine klare Führungsrolle auf dem Markt für autonome Fahrzeuge einzunehmen, da Robotaxis im nächsten Jahr in 30 bis 35 Städten in den USA eingeführt werden sollen", erklärte Analyst Dan Ives. Er betonte, dass dieses Kapitel das wichtigste in der Geschichte von Tesla sei. Wedbush spricht zudem von einem "Kriegs-CEO-Modus", in dem …