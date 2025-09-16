FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THOR ENG CUFS/1LS- 0,0001 T5MB AU000000THR2
AB/FROM ONWARDS 16.09.2025 08:04 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THOR ENG CUFS/1LS- 0,0001 T5MB AU000000THR2
AB/FROM ONWARDS 16.09.2025 08:04 CET
© 2025 Xetra Newsboard