EQS-News: MPH Health Care AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

MPH Health Care AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2025: Eigenkapital (NAV) beträgt 205,1 Mio. EUR, dies entspricht 47,91 EUR je Aktie.Die Eigenkapitalquote sinkt geringfügig auf 93,7 %



16.09.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MPH Health Care AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2025: Eigenkapital (Net Asset Value) beträgt 205,1 Mio. EUR, dies entspricht 47,91 EUR je Aktie. Die Eigenkapitalquote sinkt geringfügig auf 93,7 % (31.12.2024: 95,5 %). Berlin, 16. September 2025 - Die MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) gibt für das 1. Halbjahr 2025 das vorläufige IFRS-Konzernergebnis bekannt. Demnach verringerte sich das Eigenkapital um 26 % von 277,9 Mio. EUR zum 31. Dezember 2024 auf 205,1 Mio. EUR zum Stichtag 30. Juni 2025. Der Net Asset Value (NAV) je Aktie reduzierte sich von 64,90 EUR (31.12.2024) auf 47,91 EUR zum 30.06.2025. Das IFRS-Periodenergebnis reduzierte sich von 74,5 Mio. EUR per 30.06.2024 auf

-72,7 Mio. EUR per 30.06.2025. Dieses Ergebnis resultiert aus den bilanztechnischen Bewertungen der Beteiligungen zum Stichtag, die nicht liquiditätswirksam sind. Die MPH AG ist eine Investmentgesellschaft, deren Beteiligungen als finanzielle Vermögenswerte unter der Bilanzposition "Finanzanlagen" ausgewiesen werden und zum Bilanzstichtag "at fair value through profit or loss" bewertet werden. Die Eigenkapitalquote reduzierte sich geringfügig von 95,5 % auf 93,7 % und weist weiterhin einen sehr hohen Wert auf. Die Finanzlage hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Es wurde vom 1. Januar bis 30. Juni 2025 ein operativer Cash-Flow von 1.016 TEUR (Vorjahr -895 TEUR) und ein Netto-Cash-Flow von 261 TEUR (Vorjahr -2.781 TEUR) erzielt. Die Fair-Value-Verluste resultieren im Wesentlichen aus dem starken Rückgang des Aktienkurses unserer börsennotierte Beteiligung CR Energy AG, die im Juni 2025 überraschend einen Antrag auf Eröffnung des (vorläufigen) Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht in Potsdam gestellt hat. Der Kurs der CR-Aktie hat sich von 4,78 EUR am 31.12.2024 auf 0,54 EUR am 30.06.2025 verringert. Die Beteiligung M1 Kliniken AG hat im 1. Halbjahr 2025 ihren Wachstumskurs konsequent fortgesetzt und sowohl Umsatz als auch Ergebnis erneut gesteigert. Der IFRS-Konzernumsatz in der ersten Jahreshälfte 2025 belief sich auf 183,5 Mio. EUR nach 167,7 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024. Das ist ein Zuwachs von 9,4 %. Die Konzern-EBIT-Marge konnte im ersten Halbjahr 2025 um ca. 14 % auf 9,8 % gesteigert werden (Vorjahreszeitraum 8,6 %). Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich auf 18,0 Mio. EUR (Vorjahr 14,5 Mio. EUR). Der Jahresüberschuss (vor Minderheitsanteilen) per 30.06.2025 ist um rund 19 % auf 12,5 Mio. EUR gestiegen. Die M1 Kliniken AG befindet sich weiter auf Wachstumskurs und möchte bis zum Jahr 2029 den Umsatz im margenstarken Beauty-Segment auf 200 - 300 Mio. EUR pro Jahr steigern, bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 20 %. Mit der Dividendenzahlung von 0,50EUR je Aktie bekräftigt die M1 Kliniken AG ihre Ausschüttungspolitik. Auf der diesjährigen Hauptversammlung der MPH Health Care AG am 17. Juli 2025, wurde beschlossen, wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten und den verbleibenden Betrag des Bilanzgewinns 2024 in Höhe von 72,5 Mio. EUR auf neue Rechnung vorzutragen. Der Halbjahresbericht der MPH Health Care AG steht zum download unter Finanzberichte - MPH Health Care AG zur Verfügung. Über die MPH Health Care AG: Die MPH Health Care AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes möchte die MPH sich bietende Potenziale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen nutzen.

Kontakt:

Patrick Brenske, Vorstand

Corporate Communications

E-Mail: ir@mph-ag.de



16.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

