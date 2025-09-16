© Foto: Jonathan Raa - Sipa USADie CoreWeave-Aktie schloss am Montag mit einem Plus von knapp 8 Prozent. Das KI-Cloud-Computing-Unternehmen hatte zuvor den Abschluss eines Vertrages mit Nvidia über mindestens 6,3 Milliarden US-Dollar bekanntgegeben.Im Rahmen dieses Deals verpflichtet sich Nvidia, die bis April 2032 verbleibende, nicht verkaufte KI-Cloud-Kapazität zu kaufen. CoreWeave kündigte an, eine vollständige Kopie des Vertrags zusammen mit den Ergebnissen des dritten Quartals zu veröffentlichen. "Dieser Vertrag spiegelt das Vertrauen und die entscheidende Rolle wider, die CoreWeave bei der Beschleunigung der KI-Innovation weltweit spielt", sagte ein Unternehmenssprecher. CoreWeave investiert bereits massiv in …Den vollständigen Artikel lesen ...
