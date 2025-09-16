DJ Unilever macht Interimsfinanzchef Phatak dauerhaft zum CFO
Von Anthony O. Goriainoff
DOW JONES--Unilever hat Interimsfinanzchef Srinivas Phatak zum permanenten CFO ernannt. Wie der Konsumgüterhersteller mitteilte, wird Phatak, der seit der Ernennung seines Vorgängers Fernando Fernandez zum CEO interimistisch als CFO tätig war, diese Funktion mit sofortiger Wirkung fest übernehmen.
