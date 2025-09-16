Zürich - Die aktuelle Ausgabe der CEO Outlook Survey von EY Parthenon, der Strategie- und Transaktionsberatung von EY in der Schweiz, zeigt: Für Schweizer Konzernchefs bleibt die geopolitische Lage das zentrale Thema. Unter den meistgenannten Herausforderungen nennen die 50 befragten Schweizer CEOs Geopolitik (52 Prozent) und makroökonomische Unsicherheit (42 Prozent). Auch global zählen diese Themen zu den Herausforderungen, allerdings liegen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
