Datum der Anmeldung:
10.09.2025
Aktenzeichen:
B6-53/25
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA, Köln; mittelbarer Erwerb von Vermögenswerten der AMEVIDA SE, Gelsenkirchen
Produktmärkte:
Callcenter-Dienstleistungen, Direktmarketing-Dienstleistungen, Direktmarketing-Dienstleistungen
