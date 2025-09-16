Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.650 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Zalando und Sartorius, am Ende die Deutsche Bank, die Münchener Rück und die Commerzbank.



Beim Dax laute das Motto der Anleger weiter "Abwarten", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Der Umsatz lag gestern mehr als ein Drittel unter dem durchschnittlichen Handelsvolumen der vergangenen zwölf Monate. Noch niedriger als gestern war das Handelsvolumen in diesem Jahr nur an fünf Handelstagen. Und dazu zählen Feiertage wie der Pfingstmontag und US-Feiertage.



"Das aktuelle Umfeld kann durchaus als simultaner Käufer- und Verkäuferstreik bezeichnet werden", so Altmann. "Die Angst, sich jetzt auf der falschen Seite zu positionieren, ist einfach riesig."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1794 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8479 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,19 US-Dollar; das waren 25 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





