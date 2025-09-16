DJ PTA-AFR: bet-at-home.com AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
bet-at-home.com AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Düsseldorf (pta000/16.09.2025/09:13 UTC+2) - bet-at-home.com AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bet-at-home.ag/de/financial-figures/download/ Veröffentlichungsdatum: 23.09.2025
