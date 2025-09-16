Anzeige
Dienstag, 16.09.2025
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
WKN: A0DNAY | ISIN: DE000A0DNAY5 | Ticker-Symbol: ACX
Tradegate
15.09.25 | 18:13
2,630 Euro
-2,59 % -0,070
Branche
Internet
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
BET-AT-HOME.COM AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BET-AT-HOME.COM AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,6502,79010:32
2,6402,76010:30
Dow Jones News
16.09.2025 09:45 Uhr
66 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-AFR: bet-at-home.com AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: bet-at-home.com AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

bet-at-home.com AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

Düsseldorf (pta000/16.09.2025/09:13 UTC+2) - bet-at-home.com AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bet-at-home.ag/de/financial-figures/download/ Veröffentlichungsdatum: 23.09.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      bet-at-home.com AG 
           Tersteegenstrasse 30 
           40474 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Claus Retschitzegger 
Tel.:         +49 211 545 598 77 
E-Mail:        ir@bet-at-home.com 
Website:       www.bet-at-home.com 
ISIN(s):       DE000A0DNAY5 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758006780854 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 03:13 ET (07:13 GMT)

© 2025 Dow Jones News
