PTA-News: bet-at-home.com AG: Ausscheiden des Hauptaktionärs / Änderungen im Aufsichtsrat

Düsseldorf (pta000/08.01.2026/13:05 UTC+1)

Düsseldorf, 8. Januar 2026. Die bet-at-home.com AG (nachfolgend die "Gesellschaft") hatte bereits bekannt gegeben, dass die Betclic Everest Group SAS beabsichtigt, ihre Mehrheitsbeteiligung von 53,9 % an der Gesellschaft zu veräußern (siehe Ad hoc-Meldung vom 28.10.2025). Gem. der letzten diesbezüglichen veröffentlichen Stimmrechtsmeldung vom 16.12.2025 betrug der Stimmrechtsanteil der Betclic Everest Group SAS (bzw. der diese beherrschenden Personen) an der Gesellschaft am 15.12.2025 nur noch 2,95 %. Nachfolgend hat die Banijay Group N.V., bei der es sich nach Kenntnis der Gesellschaft um die Muttergesellschaft der Betclic Everest Group SAS handelt, in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass die gesamte Beteiligung von 53,9 % an der Gesellschaft veräußert wurde.

Als Vertreter der Betclic Everest Group SAS (bzw. der diese beherrschenden Personen) hatten Frau Veronique Giraudon und Herr Francois Riahi dem Aufsichtsrat der Gesellschaft angehört. Beide haben ihr Amt inzwischen niedergelegt. Die Gesellschaft dankt Frau Giraudon und Herrn Riahi für ihren Einsatz.

Herr Martin Arendts, der Vorsitzende, gehört dem Aufsichtsrat weiterhin an.

Um die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats wieder herzustellen, hat das zuständige Gericht gem. -- 104 Abs. 1 AktG inzwischen Frau Dr. Raffaela Zillner, LL.M., Managerin Public Affairs, Merck Sharp & Dohme GmbH, Wien, Österreich, und Herrn Dominik Beier, Chief Commercial Officer der Bitpanda-Gruppe, Wien, Österreich, zu Aufsichtsratsmitgliedern bestellt. Frau Dr. Zillner verfügt neben einem abgeschlossenen juristischen Studium insbesondere auch über spezifische Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Wetten und Glücksspiel, und damit in Bezug auf das Geschäftsfeld der bet-at-home.com-Gruppe. Herr Beier war bereits in verschiedenen auch geschäftsführenden Positionen für Unternehmen, auch als Geschäftsführer, verantwortlichen tätig. Dabei verfügt er über umfassende Erfahrungen in Bezug auf Online-Geschäftsfelder, was in Bezug auf die bet-at-home.com-Gruppe als Online-Anbieter von Nutzen ist.

Über bet-at-home

Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming tätig. Mit 5,8 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den größten Glücksspielanbietern der Europäischen Union. Der bet-at-home.com AG Konzern verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Die verschiedenen über Malta gehaltenen Online-Sportwetten- und Online-Glücksspiellizenzen berechtigen den Konzern in den Absatzmärkten Deutschland sowie in einigen weiteren Ländern der Europäischen Union jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. bet-at-home ist für alle Konzerngesellschaften in Deutschland, Österreich und Malta nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert.

