WKN: A0DNAY | ISIN: DE000A0DNAY5 | Ticker-Symbol: ACX
Tradegate
23.02.26 | 16:52
2,050 Euro
+2,50 % +0,050
Branche
Internet
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
BET-AT-HOME.COM AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BET-AT-HOME.COM AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,0002,02016:57
1,9752,05016:53
Dow Jones News
23.02.2026 15:39 Uhr
236 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: bet-at-home.com AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Düsseldorf (pta000/23.02.2026/15:04 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              bet-at-home.com AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 3912001C5KDIBFOBIM91 
Straße, Hausnr:         Tersteegenstrasse 30 
PLZ:              40474 
Ort:              Düsseldorf, Deutschland

2. Grund der Mitteilung acting in concert

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Franz Ömer Geburtsdatum: 06.05.1976

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Sulzbacher Unternehmensberatung GmbH

5. Datum der Schwellenberührung 20.02.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   4,99          19,86             24,85          7.018.000 
  letzte   n/a           n/a              n/a 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE000A0DNAY5 70.181          280.000            1,00          3,99 
  Summe:                      350.181                        4,99

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des Instruments   Verfalldatum Ausübungszeitraum /  Barausgleich oder physische  Stimmrechte  Stimmrechte 
                       Laufzeit         Abwicklung       absolut     in % 
Aufschiebend bedingter   n/a     n/a          n/a              211.000    3,01 
Kaufvertrag 
Aufschiebend bedingter   n/a     n/a          n/a              278.381    3,97 
Kaufvertrag 
Aufschiebend bedingter   n/a     n/a          n/a              278.381    3,97 
Kaufvertrag 
Aufschiebend bedingter   n/a     n/a          n/a              278.380    3,97 
Kaufvertrag 
Aufschiebend bedingter   n/a     n/a          n/a              347.391    4,95 
Kaufvertrag 
                                       Summe:        1.393.533    19,86

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen      Stimmrechte in %, wenn 3% oder Instrumente in %, wenn 5% oder Summe in %, wenn 5% oder 
                      höher              höher            höher 
Franz Ömer 
Charging Bull Asset Management 3,99              19,86              23,85 
GmbH

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 23.02.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      bet-at-home.com AG 
           Tersteegenstrasse 30 
           40474 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Claus Retschitzegger 
Tel.:         +49 211 545 598 77 
E-Mail:        ir@bet-at-home.com 
Website:       www.bet-at-home.com 
ISIN(s):       DE000A0DNAY5 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1771855440330 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 09:04 ET (14:04 GMT)

© 2026 Dow Jones News
