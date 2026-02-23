DJ PTA-PVR: bet-at-home.com AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

bet-at-home.com AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Düsseldorf (pta000/23.02.2026/15:04 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: bet-at-home.com AG Legal Entity Identifier (LEI): 3912001C5KDIBFOBIM91 Straße, Hausnr: Tersteegenstrasse 30 PLZ: 40474 Ort: Düsseldorf, Deutschland

2. Grund der Mitteilung acting in concert

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Franz Ömer Geburtsdatum: 06.05.1976

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Sulzbacher Unternehmensberatung GmbH

5. Datum der Schwellenberührung 20.02.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 4,99 19,86 24,85 7.018.000 letzte n/a n/a n/a Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A0DNAY5 70.181 280.000 1,00 3,99 Summe: 350.181 4,99

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Laufzeit Abwicklung absolut in % Aufschiebend bedingter n/a n/a n/a 211.000 3,01 Kaufvertrag Aufschiebend bedingter n/a n/a n/a 278.381 3,97 Kaufvertrag Aufschiebend bedingter n/a n/a n/a 278.381 3,97 Kaufvertrag Aufschiebend bedingter n/a n/a n/a 278.380 3,97 Kaufvertrag Aufschiebend bedingter n/a n/a n/a 347.391 4,95 Kaufvertrag Summe: 1.393.533 19,86

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder Instrumente in %, wenn 5% oder Summe in %, wenn 5% oder höher höher höher Franz Ömer Charging Bull Asset Management 3,99 19,86 23,85 GmbH

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 23.02.2026

