DJ PTA-PVR: bet-at-home.com AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
bet-at-home.com AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG
Düsseldorf (pta000/23.02.2026/15:04 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: bet-at-home.com AG Legal Entity Identifier (LEI): 3912001C5KDIBFOBIM91 Straße, Hausnr: Tersteegenstrasse 30 PLZ: 40474 Ort: Düsseldorf, Deutschland
2. Grund der Mitteilung acting in concert
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Franz Ömer Geburtsdatum: 06.05.1976
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Sulzbacher Unternehmensberatung GmbH
5. Datum der Schwellenberührung 20.02.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 4,99 19,86 24,85 7.018.000 letzte n/a n/a n/a Mitteilung
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)
ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A0DNAY5 70.181 280.000 1,00 3,99 Summe: 350.181 4,99
b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00
b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Laufzeit Abwicklung absolut in % Aufschiebend bedingter n/a n/a n/a 211.000 3,01 Kaufvertrag Aufschiebend bedingter n/a n/a n/a 278.381 3,97 Kaufvertrag Aufschiebend bedingter n/a n/a n/a 278.381 3,97 Kaufvertrag Aufschiebend bedingter n/a n/a n/a 278.380 3,97 Kaufvertrag Aufschiebend bedingter n/a n/a n/a 347.391 4,95 Kaufvertrag Summe: 1.393.533 19,86
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder Instrumente in %, wenn 5% oder Summe in %, wenn 5% oder höher höher höher Franz Ömer Charging Bull Asset Management 3,99 19,86 23,85 GmbH
9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: N/A
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %
10. Sonstige Informationen
Datum 23.02.2026
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: bet-at-home.com AG Tersteegenstrasse 30 40474 Düsseldorf Deutschland Ansprechpartner: Claus Retschitzegger Tel.: +49 211 545 598 77 E-Mail: ir@bet-at-home.com Website: www.bet-at-home.com ISIN(s): DE000A0DNAY5 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1771855440330 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
February 23, 2026 09:04 ET (14:04 GMT)