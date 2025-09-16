Die brasilianische Nu Holdings ist ein Wachstumswert wie aus dem Bilderbuch. Das Fintech hat auf dem Heimatmarkt eine starke Stellung erreicht und erfährt auch in anderen Märkten Rückenwind. Nun wurde ein neues Rekordhoch erreicht. DER AKTIONÄR erklärt, warum auch nicht investierte Anleger noch zugreifen können.David Vélez hatte 2013 bereits eine Karriere in der Finanzbranche hinter sich, als er Nu Holdings gründete. Sein Ziel war es, breiten Bevölkerungsschichten den Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär