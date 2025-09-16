© Foto: Markus Schreiber - APNach dem Kurssprung auf 1.950 Euro steuert Rheinmetall auf das nächste Rekordhoch zu. Während JPMorgan und Jefferies weiter kaufen lassen, warnt Warburg vor den Risiken des Marineschiffbaus.Rheinmetall ist nach der Übernahme des Marineschiffbauers NVL auf ein neues Rekordhoch von 1.950 Euro gestiegen und setzte damit seinen Aufwärtstrend fort. Mit einem Plus von 2,8 Prozent war der Rüstungskonzern am Montag Spitzenreiter im DAX. Auch Hensoldt und Renk profitierten im MDAX mit Kursgewinnen von jeweils knapp 3 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf haben Rheinmetall und Hensoldt ihren Börsenwert verdreifacht, Renk fast vervierfacht. Mit der Integration von NVL will Rheinmetall den Marinesektor …Den vollständigen Artikel lesen ...
