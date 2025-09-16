© Foto: Daniel Kalker - picture allianceGoogle kündigt vor Trumps Staatsbesuch Investitionen von 6,8 Milliarden US-Dollar an. Das Geld soll in das Tochterunternehmen DeepMind und in KI-Forschungsbereiche, die in Großbritannien stehen, fließen.Die Alphabet-Tochter Google gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen im Vorfeld des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump, bei dem zahlreiche Geschäftsabschlüsse und Partnerschaften erwartet werden (Trump will Wirtschaftsabkommen im Gesamtwert von über 10 Milliarden US-Dollar ankündigen), fünf Milliarden Pfund (6,8 Milliarden US-Dollar) in den nächsten zwei Jahren in Großbritannien investieren werde. Es soll dabei in das Tochterunternehmen DeepMind, das einen Geschäftssitz in …Den vollständigen Artikel lesen ...
