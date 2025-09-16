© Foto: UnsplashAlphabet ist zurück an der Spitze: Die Google-Mutter hat die 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt, Nvidia überholt und wird im KI-Rennen zum stärksten Wert der "Magnificent Seven".Alphabet hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Erstmals überschritt die Google-Mutter am Montag eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar und gehört damit neben Apple, Microsoft und Nvidia zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Der Aktienkurs stieg um 4,5 Prozent, wodurch die Aktie seit Jahresbeginn um 33 Prozent zulegen konnte - mehr als Nvidia, das bislang als KI-Favorit galt. Damit ist Alphabet 2025 der stärkste Wert unter den "Magnificent Seven". Das Comeback folgt auf eine Reihe positiver …Den vollständigen Artikel lesen ...
