Nvidia hat eine neue Milliardenbestellung aufgegeben. Konkret sicherte sich der Grafikkartenproduzent über einen Rahmendienstleistungsvertrag alle überschüssige Rechenkapazität von CoreWeave und legte dafür 6,3 Milliarden Dollar auf den Tisch. DER AKTIONÄR beleuchtet, wie sich der Deal auf die Kursentwicklung der beiden Papiere auswirkt.Die Partnerschaft zwischen CoreWeave und Nvidia gilt als die perfekte Symbiose der KI-Welt: Während CoreWeave in seinen Rechenzentren ausschließlich auf Nvidias ...Den vollständigen Artikel lesen ...
