Genf - Die schützende Ozonschicht der Erde zeigt Anzeichen der Erholung. Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) teilte am Dienstag mit, dass das Ozonloch im Jahr 2024 kleiner gewesen sei als in den letzten Jahren. Die geringe Ozonzerstörung im Jahr 2024 sei teilweise auf natürliche atmosphärische Faktoren zurückzuführen, die jährliche Schwankungen verursachen. Der langfristige positive Trend spiegele jedoch den Erfolg internationaler Anstrengungen wider.



"Vor vierzig Jahren haben sich die Nationen zusammengeschlossen, um den ersten Schritt zum Schutz der Ozonschicht zu tun - geleitet von der Wissenschaft, vereint im Handeln", sagte UN-Generalsekretär António Guterres. "Das Wiener Übereinkommen und sein Montrealer Protokoll wurden zu einem Meilenstein des multilateralen Erfolgs." Heute erhole sich die Ozonschicht. "Diese Errungenschaft erinnert uns daran, dass Fortschritte möglich sind, wenn die Nationen die Warnungen der Wissenschaft beherzigen."



Das Montrealer Protokoll führte zur Einstellung von über 99 Prozent der Produktion und des Verbrauchs von ozonabbauenden Stoffen, die in Kühlschränken, Klimaanlagen, Löschschaum und Haarspray verwendet wurden. Dadurch sei die Ozonschicht auf dem Weg, sich bis zur Mitte dieses Jahrhunderts auf das Niveau der 1980er-Jahre zu erholen, was das Risiko von Hautkrebs, Katarakten und Schäden an Ökosystemen durch übermäßige UV-Strahlung erheblich verringere, so die WMO.





© 2025 dts Nachrichtenagentur