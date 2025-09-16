Die Aktie von SMA Solar hat sich in den vergangenen zwei Wochen von ihrem Monatstief bei 15,41 Euro um 37 Prozent erholt. Doch kann das Papier des Wechselrichter-Herstellers nach dem gestrigen Kurssprung jetzt endlich diese Chartlücke schließen und anschließend weiter Gas geben? DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf das Chartbild.Rückblick: Zum Monatsbeginn brach die SMA Solar-Aktie um mehr als 30 Prozent ein, nachdem der Wechselrichter-Hersteller seine Prognosen zusammenstrich (DER AKTIONÄR berichtete). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
