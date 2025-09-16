EQS-Ad-hoc: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Personalie
R. STAHL kündigt geplanten Wechsel an der Unternehmensspitze an
Waldenburg, 16.09.2025 - Der Aufsichtsrat der R. STAHL AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, Dr. Claus Bischoff zum 1. Oktober 2025 als weiteres Vorstandsmitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden und mit Wirkung ab dem 1. Januar 2026 zum Vorstandsvorsitzenden zu bestellen. Weiter hat er einer vertraglichen Regelung mit Dr. Mathias Hallmann, CEO von R. STAHL, zugestimmt, wonach dieser mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch und in Übereinstimmung mit den mit dem Aufsichtsrat getroffenen vertraglichen Regelungen vorzeitig aus dem Amt als Vorstandsvorsitzender und aus dem Unternehmen ausscheiden wird.
Die Beschlussfassung erfolgte im Zuge des planmäßig zum 30. September 2026 endenden Dienstvertrags von Dr. Hallmann, als langjährigen Vorstandsvorsitzenden. Mit Dr. Bischoff wurde im Rahmen des strategischen Nachfolgeplanungsprozesses bereits zum Jahreswechsel vom Aufsichtsrat ein Nachfolger gefunden.
Dr. Hallmann hat erklärt, dass er sein Amt als Vorstandsvorsitzender bis zum Jahresende 2025 weiterhin voll ausüben und die Übergabe des Mandats an Dr. Bischoff bestmöglich unterstützen wird.
Dr. Bischoff verfügt über langjährige Erfahrung als Manager in international tätigen Unternehmen in den Bereichen Automotiv, Elektronik, Mechatronik und Automatisierungstechnologie sowie dem Aufbau globaler Strukturen und digitaler Geschäftsmodelle.
