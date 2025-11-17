EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: R. Stahl AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die R. Stahl AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://r-stahl.com/en/global/corporate/investor-relations/ir-news-and-publications/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|R. Stahl AG
|Am Bahnhof 30
|74638 Waldenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.r-stahl.com
