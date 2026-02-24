R. STAHL hat gemischte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 berichtet, mit einem Rückgang der Umsätze um 9,1 % im Vergleich zum Vorjahr auf 313 Millionen EUR, was unter den Prognosen und Erwartungen liegt, bedingt durch schwache Investitionsausgaben und geopolitische Herausforderungen, die auch zu einem Rückgang des Auftragseingangs führten. Das EBITDA vor Sonderposten erreichte jedoch 34,4 Millionen EUR und übertraf die Prognosen und Schätzungen, hauptsächlich getrieben durch temporäre Kosteneffekte und ein starkes Ergebnis im Dezember. Das EBIT fiel im Jahresvergleich stark, übertraf jedoch leicht die Erwartungen. Wir betrachten das Geschäftsjahr 2026 als ein Übergangsjahr mit begrenzter Visibilität: Während wir unser Kursziel auf 18,50 EUR senken, bekräftigen wir die Kaufempfehlung (BUY) aufgrund solider Fundamentaldaten und langfristiger Wachstumsfaktoren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/r-stahl-ag
