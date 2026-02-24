EQS-News: R. Stahl AG
Schwache Nachfrage im Geschäftsjahr 2025 schlägt sich im Zahlenwerk von R. STAHL nieder
Waldenburg, 24. Februar 2026 - R. STAHL hat gemäß den vorläufigen Zahlen das Geschäftsjahr 2025 weitestgehend im Rahmen seiner Planungen abgeschlossen. Die weltweiten wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten haben die Investitionsbereitschaft der Kunden und die Nachfrage im Jahresverlauf deutlich eingetrübt.
Umsatz fällt um 9,1 % auf 313,0 Mio. € - Auftragseingang liegt ebenfalls unter dem Vorjahreswert
Nach einem starken Auftragseingang im ersten Quartal 2025 (98,8 Mio. €) fiel der Auftragseingang im Jahresverlauf 2025 um 21,0 Mio. € auf 306,5 Mio. €. Da im abgelaufenen Geschäftsjahr der Umsatz das Ordervolumen überstieg, verringerte sich der Auftragsbestand zum Ende 2025 auf 90,9 Mio. € (Vorjahr: 95,8 Mio. €).
Ertragskraft wegen temporär positiver Einmaleffekte auf solidem Niveau - Free Cashflow geht deutlich zurück
Der Free Cashflow verringerte sich 2025 hauptsächlich wegen des niedrigeren Konzernergebnisses und des gestiegenen Working Capital um 15,1 Mio. auf -0,3 Mio. € (Vorjahr: +14,8 Mio. €). Hierfür hatte R. STAHL im Juli einen ausgeglichenen Wert prognostiziert. Bedingt durch das positive Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2025 verbesserte sich die Eigenkapitalquote auf 29,2 % (Vorjahr: 27,3 %). Im Juli 2025 war das Unternehmen von einem leichten Rückgang der Kennzahl ausgegangen.
R. STAHL schafft 2026 die Basis für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft
Die in dieser Presseinformation enthaltenen Zahlen und Trendaussagen zu den Geschäftsergebnissen des Jahres 2025 sind vorläufig. Eine Prognose für das Jahr 2026 wird R. STAHL mit Vorlage des testierten Geschäftsberichts 2025 am 16. April 2026 geben.
Wichtige Kennzahlen des R. STAHL Konzerns nach IFRS1)
1) Vorläufige Geschäftszahlen; die finalen und vollständigen Geschäftszahlen und der Geschäftsbericht 2025 werden am 16. April 2026 veröffentlicht.
Bei Prozent- und Zahlenangaben können Rundungsdifferenzen auftreten. Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach mathematischen Gesichtspunkten: Verbesserungen werden mit "+" bezeichnet, Verschlechterungen mit "-". Veränderungsraten >+100 % werden als >+100 % angegeben, solche < -100 % als "n. a." (nicht anwendbar).
