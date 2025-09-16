EQS-News: R. Stahl AG
R. STAHL bereitet stufenweise Übergang an der Unternehmensspitze vor
Waldenburg, 16.09.2025 - Der Aufsichtsrat der R. STAHL AG hat in seiner heutigen Sitzung die Weichen für eine stufenweise, geregelte Übergabe der Unternehmensführung beschlossen. Zum 01.10.2025 bestellt das Kontrollorgan Dr. Claus Bischoff (52) als weiteres Vorstandsmitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden. Dr. Mathias Hallmann wird bis Jahresende seine Aufgabe als CEO des R. STAHL Konzerns voll ausüben und die Übergabe des Mandats an Dr. Bischoff bestmöglich unterstützen.
Dr. Mathias Hallmann scheidet auf eigenen Wunsch und in Übereinstimmung mit den mit dem Aufsichtsrat getroffenen vertraglichen Regelungen zum 31.12.2025 aus dem Amt als Vorstandsvorsitzender und aus dem Unternehmen aus. Die Beschlussfassung erfolgte im Zuge des planmäßig zum 30.09.2026 endenden Dienstvertrages von Dr. Hallmann, als langjährigem Vorstandsvorsitzenden.
Mit Dr. Bischoff wurde im Rahmen der strategischen Nachfolgeplanung bereits zum Jahreswechsel vom Aufsichtsrat ein Nachfolger gefunden. Das künftige Vorstandsmitglied verfügt über langjährige Erfahrungen als Manager in international tätigen Unternehmen in den Bereichen Automotive, Elektronik, Mechatronik und Automatisierungstechnik sowie im Aufbau globaler Strukturen und digitaler Geschäftsmodelle. Der promovierte Ingenieur war zuletzt als CTO beim Automatisierungsspezialisten Lenze SE tätig. Seine Karriere startete er nach dem Studium der Mechatronik & Automation bei der Robert Bosch GmbH, wo er fundierte Berufserfahrungen erwarb. Weitere Stationen führten ihn als Geschäftsführer und CTO zum Mechatronikspezialisten Marquardt GmbH; dort verantwortete er die Bereiche Entwicklung, Vertrieb und Business Units. Weiterhin bekleidete Dr. Bischoff leitende Positionen bei der Continental AG sowie der Magna International AG.
"Der Wechsel erfolgt im Sinne der konsequenten Weiterführung der verabschiedeten Unternehmensstrategie. Herr Dr. Hallmann hat R. STAHL in den vergangenen acht Jahren neu aufgestellt, den Konzern erfolgreich durch zahlreiche Krisen geführt und die Basis für ein profitabel wachsendes Unternehmen gelegt. Mit Herrn Dr. Bischoff haben wir einen erfahrenen Nachfolger gefunden, der als starke Führungskraft mit seiner fundierten Expertise in Technologie- / Produktentwicklung sowie operativer Transformation den Strategieprozess gemeinsam mit Tobias Popp (CCO), dem R. STAHL Führungsteam sowie der gesamten Belegschaft weiter vorantreiben wird", so Peter Leischner, Vorsitzender des Aufsichtsrats zum anstehenden Wechsel an der Konzernspitze.
