R. STAHL bereitet stufenweise Übergang an der Unternehmensspitze vor



R. STAHL bereitet stufenweise Übergang an der Unternehmensspitze vor Dr. Claus Bischoff wird zum 01.10.2025 als zusätzliches Mitglied und stellvertretender Vorsitzender in den Vorstand berufen.

CEO Dr. Mathias Hallmann scheidet auf eigenen Wunsch zum Jahres ende aus dem Vorstand und dem Unternehmen aus.

Zum 01.01.2026 übernimmt Dr. Claus Bischoff den Vorstandsvorsitz.

Wechsel erfolgt im Sinne der konsequenten Weiterführung der verabschiedeten Unternehmensstrategie. Waldenburg, 16.09.2025 - Der Aufsichtsrat der R. STAHL AG hat in seiner heutigen Sitzung die Weichen für eine stufenweise, geregelte Übergabe der Unternehmensführung beschlossen. Zum 01.10.2025 bestellt das Kontrollorgan Dr. Claus Bischoff (52) als weiteres Vorstandsmitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden. Dr. Mathias Hallmann wird bis Jahresende seine Aufgabe als CEO des R. STAHL Konzerns voll ausüben und die Übergabe des Mandats an Dr. Bischoff bestmöglich unterstützen. Dr. Mathias Hallmann scheidet auf eigenen Wunsch und in Übereinstimmung mit den mit dem Aufsichtsrat getroffenen vertraglichen Regelungen zum 31.12.2025 aus dem Amt als Vorstandsvorsitzender und aus dem Unternehmen aus. Die Beschlussfassung erfolgte im Zuge des planmäßig zum 30.09.2026 endenden Dienstvertrages von Dr. Hallmann, als langjährigem Vorstandsvorsitzenden. Mit Dr. Bischoff wurde im Rahmen der strategischen Nachfolgeplanung bereits zum Jahreswechsel vom Aufsichtsrat ein Nachfolger gefunden. Das künftige Vorstandsmitglied verfügt über langjährige Erfahrungen als Manager in international tätigen Unternehmen in den Bereichen Automotive, Elektronik, Mechatronik und Automatisierungstechnik sowie im Aufbau globaler Strukturen und digitaler Geschäftsmodelle. Der promovierte Ingenieur war zuletzt als CTO beim Automatisierungsspezialisten Lenze SE tätig. Seine Karriere startete er nach dem Studium der Mechatronik & Automation bei der Robert Bosch GmbH, wo er fundierte Berufserfahrungen erwarb. Weitere Stationen führten ihn als Geschäftsführer und CTO zum Mechatronikspezialisten Marquardt GmbH; dort verantwortete er die Bereiche Entwicklung, Vertrieb und Business Units. Weiterhin bekleidete Dr. Bischoff leitende Positionen bei der Continental AG sowie der Magna International AG. "Der Wechsel erfolgt im Sinne der konsequenten Weiterführung der verabschiedeten Unternehmensstrategie. Herr Dr. Hallmann hat R. STAHL in den vergangenen acht Jahren neu aufgestellt, den Konzern erfolgreich durch zahlreiche Krisen geführt und die Basis für ein profitabel wachsendes Unternehmen gelegt. Mit Herrn Dr. Bischoff haben wir einen erfahrenen Nachfolger gefunden, der als starke Führungskraft mit seiner fundierten Expertise in Technologie- / Produktentwicklung sowie operativer Transformation den Strategieprozess gemeinsam mit Tobias Popp (CCO), dem R. STAHL Führungsteam sowie der gesamten Belegschaft weiter vorantreiben wird", so Peter Leischner, Vorsitzender des Aufsichtsrats zum anstehenden Wechsel an der Konzernspitze. Ein Foto von Dr. Claus Bischoff, designierter Vorstandsvorsitzender der R. STAHL AG, steht zum Download bereit unter: Pressematerial, Downloads rund um und von R. STAHL )

Über R. STAHL - www.r-stahl.com

R. STAHL ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie - inklusive LNG-Anwendungen - sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2024 erwirtschafteten 1.743 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von 344 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.

Kontakt:

R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Corporate Communications & Investor Relations

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland Tel. +49 7942 943-1396

investornews@r-stahl.com



