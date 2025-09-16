Genf - Die Schweiz bleibt das innovativste Land der Welt. Laut dem Index der Weltorganisation für geistiges Eigentum WIPO liegt sie vor Schweden und den USA, während China zum ersten Mal in die Top 10 aufsteigt. Die Schweiz ist seit 15 Jahren an der Spitze des Globalen Innovationsindexes, der mit Dutzenden von Indikatoren unter mehr als 130 Ländern erstellt wird. Die ersten drei Plätze sind dieselben wie vor einem Jahr, gefolgt von Südkorea, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab