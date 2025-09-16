© Foto: Matthias Balk - dpaUnilever hat Srinivas Phatak, einen erfahrenen Manager des Unternehmens, zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Phatak war bereits seit März dieses Jahres als Interims-CFO tätig. Die Aktie reagiert verhalten. Der CFO-Wechsel erfolgt zu einem besonders turbulenten Zeitpunkt für Unilever. Der Konzern befindet sich mitten in einer umfassenden Neuausrichtung, bei der unrentable Marken abgestoßen und die Eiscreme-Sparte ausgegliedert werden sollen. Die Neuausrichtung soll das Unternehmen profitabler und effizienter machen. Anfang des Jahres gab der damalige Unternehmenschef Hein Schumacher sein Amt nach weniger als zwei Jahren auf und verließ das Unternehmen. Am 3. März hat Fernando …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE