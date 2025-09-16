Das 2,12 Kilowattstunden-Speichersystem Venus A könnte den Kreis der Interessenten für Balkon-Photovoltaik mit Speicher nochmals erweitern. Mit integriertem Wechselrichter soll es noch vor Jahresende für 499 Euro auf den Markt kommen. von ESS News Der von Marstek Energy bei der Präsentation am Rande der IFA 2025 in Berlin genannte Preis für das Venus A-System liegt deutlich unter vergleichbaren Konkurrenzprodukten und hat das Potenzial, den Markt der Speichersysteme für Privathaushalte ein wenig durcheinanderwirbeln. Marstek zufolge wird das System einschließlich Batteriezellen, Wechselrichter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland