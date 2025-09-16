FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.09.2025 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS STHREE PRICE TARGET TO 250 (390) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 300 (420) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1400 (1200) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 8970 (8990) PENCE - 'MP' - BERNSTEIN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 350 (320) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 480 (440) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 235 (309) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 26 (32) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 355 (320) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 470 (430) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS EASYJET TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 500 (670) PENCE - JPMORGAN CUTS JET2 PRICE TARGET TO 1850 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - STIFEL RAISES EKF DIAGNOSTICS PRICE TARGET TO 35 (29) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ITM POWER PRICE TARGET TO 60 (40) PENCE - 'NEUTRAL'
