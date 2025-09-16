Rotterdam / Zürich - Robeco hat die 15. Ausgabe seines 5-Jahres-Ausblicks veröffentlicht, "Expected Returns 2026-2030", mit dem Titel "Die fragile Renaissance". Im Bericht wird ein widersprüchliches wirtschaftliches Umfeld beschrieben, in dem technologische Durchbrüche - vor allem in der künstlichen Intelligenz (KI) - mit strukturellen makroökonomischen Herausforderungen und geopolitischer Unsicherheit einhergehen. Eine widersprüchliche RenaissanceRobeco ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab